Iz Kremlja stižu informacije, da bi 15. maja trebalo da se sastanu ruska i ukrajinska delegacija o čemu su i govorili gosti emisije "Usijanje"

Turska je u centru svetske pažnje i zbog potencijalnog susreta Vladmira Putina i Volodimira Zelenskog. Ruski predsednik je predložio da se 15. maja u Istanbulu održe neposredni razgovori predstavnika Rusije i Ukrajine o prekidu vatre, dok je ukrajinski lider izjavio da želi da pregovora lično sa Putinom.

Američki predsednik Donald Tramp nagovestio je da bi mogao da se pridruži mogućem susretu. Sa zapadne strane starog kontinenta od Berlina preko Varšave, Pariza i Rima putem nekadašnje Crvene armije marširaju pretnje ka Moskvi. Nemačka vlada je objavila da će, ako Rusija odbije prekid vatre koji su predložile Evropa i Ukrajina, EU početi da priprema dodatne sankcije protiv Rusije. Ultimatum je među prvima objavio francuski predsednik Emanule Makron.

Gosti emisije "Usijanje" koji su razgovarali na ovu temu, bili su Boško Jakšić, novinar, Branimir Đokić, spoljnopolitički komentator i Vladimir Kljajić, politikolog.

Predloženo je da u Istanbulu, 15. maja Erdogan bude domaćin potencijalnog istorijskog susreta. Iz Kremlja stižu informacije, da bi 15. maja trebalo da se sastanu ruska i ukrajinska delegacija, odmah se oglasio i ukrajinski predsednik koji je rekao da čeka lično Vladimira Putina u Istanbulu, da se sa njim sastane, a Jakšić je objasnio šta to očekujemo za 72 sata u Istanbulu.

- Možemo da očekujemo mnogo, a može da se dogodi i fijasko, to ne možemo pouzdano da tvrdimo. Izvesno je da predsednik Zelenski nema izbora nego da ide. Dakle, on je računao na podršku Evropljana koji su sada na ovom poslednjem susretu, kada su boravili u Kijevu zbog Dana pobede, koji su rekli da mora da Putin prihvati primirje od 30 dana ili će u suprotnom Evropljani uzvratiti najoštrijim novim paketom sankcija i Evropljani su očekivali da će uspeti da u to ubede i Trampa. Tramp je faktički na neki način ponovo eliminisao Evropljane i poručuje Zelenskom da treba da putuje bez obzira što ne postoji primirje od 30 dana, što je u skladu sa Putinovim željama, jer Putin stalno kaže, "može da se razgovara, ali ako se razgovara, mora prvo da se razgovara o uzrocima rata". Drugim rečima, on hoće da vrati na ona vremena širenja NATO-a i sve te garancije koje bi da dobije, pa tek onda da razgovara o prekidu vatre. I, ne znam, teritorijama, svemu onome što bi mogle da budu teme tih pregovora - kaže Jakšić i dodaje:

- Zelenski nije u situaciji da odbije Trampa, on mora da ide, a pitanje je da li će Putin doći. Putin bi rizikovao ukoliko ne dođe, jer bi se zamerio sigurno Trampu, a Tramp onakav kakav jeste, impulsivan, bi verovatno u tom slučaju se pridružio Evropljanima i krenuo u oštre sankcije Rusiji, što nije interes Moskve. I jedna i druga strana imaju motiv da se pojave u Istanbulu. Šta oni mogu tamo da urade, to je već druga priča i to je onaj komplikovaniji deo priče. Jer Putinova vizija mira je nešto potpuno suprotno od onoga o čemu razmišlja Zelenski. Putin ponavlja da mora da se raspravlja i o uzrocima rata, on na tu temu dobija nešto, već je i dobio, u krajnjoj liniji, dobija garancije da Ukrajina neće ući u NATO, to jeste nešto što je Putin tražio, ali on traži i više. Ukrajinski predsednik sve vreme ponavlja da nema mira dok se sva teritorija ne oslobodi i dok ne povuče poslednji ruski vojnik. Dakle, to su potpuno dva suprotstavljena stava koje u ovom trenutku deluju nepomirljivo.

Đokić objašnjava zašto misli da se Vladimir Putin neće pojaviti u Istanbulu, iako bi to bio veliki rizik, kako tvrde ostali sagovornici.

- Tramp bi došao ako bi znao da će doći Putin, ali prvo Putin kao predsednik jedne države, on ne ide na takve brzinske i organizovane sastanke bez ikakvog razloga, ali poenta cele piče je da su pregovori su faktički završeni za sada. Ovo je sada blame game, tako zvano, ko će da se izvuče, da onu drugu stranu okrivi da je ona odgovorna za prekid i za krah pregovora, da bi dobili s jedne strane i podršku svetskog javnog mnjenja, ali ono što je najbitnije, američku podršku. Zato idu predlozi, kontra predlozi. Prvo ide, ne znam, Putinov predlog oko mira, onda oni, da se napiše sporazom, onda Evropljani koji to podržavaju, pogotovo Francuzi koji su izmislili diplomatiju. Onda idu na predlog od 30 dana primirja, što znaju da Rusi neće da prihvate, već su to odbijali, zato što Rusi znaju da ako dođe do 30 dana primirja, da će verovatno to primirje se produžavati, a oni nisu ništa dobili - kaže Đokić i dodaje:

- Onda kaže na to Putin, "dobro, ja sam spreman da pregovaramo", ali da pregovaraju u onom formatu kao što je bilo na početku rata, kao da bi on pokazao da je spreman za pregovore. Oni znaju da Putin neće doći. Da bi se oni ustvari pokazali da su Ukrajinci i Evropljani spremni za mir, a da je Putin taj zbog koga nije došlo do mira. Znači, cela ova igra je u stvari blame game. Ti pregovori su faktički gotovi za sada. Ali Tramp hoće da kaže, "eto, ja sam pokušao sve da uradim, ali Rusi su krivi za krah pregovora, ja sada moram da pomognem Ukrajini". Nema gotovo nikakve šanse da će Putin doći, o čemu oni imaju da pričaju. Ne mogu, to su dva sveta, nije Putinu samo u pitanju te sada granice koje on zauzima na teritoriji, nego šta će biti sa ostatkom Ukrajine.

Na nacrt iz 2022. godine, koji Rusi karakterišu kao potencijalni vodič za uspostavljanje mira sa Ukrajinom, prema nacrtu Ukrajina bi trebala da pristane na trajnu neutralnost. Ukrajina bi ustvari privremeno trebala da pristane na to da se ne pridruži NATO-u u zamenu za bezbednosne garancije, Kljajić je upravo dao mišljenje o ovakvom nacrtu.

- Mislim da sad svakako su malo drugačije okolnosti. Znatno drugačije, ali vidim da Putin insistira na tome. Na pregovorima koji su stali 2022. Da, taj mart 2022. godine isto u Istanbulu nije dao rezultate, ni jedna druga strana nisu bile zadovoljne. Mislim da u ovom trenutku Putin svakako ima nekoga ko malo više razume njegovu poziciju u Beloj kući. Ali sa druge strane, mislim da je upravo ovo što su sagovornici izneli, mislim da je Ukrajina uspela sa ovim mineralnim sporazumom da veže Ameriku, da bude involvirana, odnosno da tako lako ne napusti sada ovo pregovaranje koje je u toku - kaže Kljajić i dodaje:

- Mislim da Putin svakako rizikuje ako bude minirao ovaj dogovor, odnosno potencijalni sporazum, iako se ne pojavi. Ali svakako uvek postoji opasnost da se on ne pojavi, odnosno da smatra da neće dobiti adekvatnu zaštitu interesa Rusije. Tu pre svega, mislim, videćemo koji deo teritorije će tražiti da se prizna kao ruski. Tu je ključno pitanje sada i tog suvereniteta koji Ukrajina treba da se odrekne, na kojem delu teritorije da bi Moskva bila zadovoljna. Mislim da tu možemo videti da tih 20% možda i nije zadovoljavajuće za Rusiju, ali svakako je nešto što bi sigurno mogli da shvate kao jedan deo od ustupaka koje bi Ukrajina mogla da napravi. Ali definitivno vidimo da evropski zvaničnici nisu previše zainteresovani za takav jedan sporazum, jer iz prostog razloga postavlja se pitanje šta na kraju dobija Evropa.

