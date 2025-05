- Predsednik je obema stranama dao ultimatum: ako ne dođe do direktnih pregovora, i ako se to ne dogodi vrlo brzo, on smatra da bi SAD trebalo da se povuku iz ovog sukoba - šta god to tačno značilo - i jednostavno prestanu da budu uključene - rekao je Vitkof u razgovoru snimljenom 8. maja, pre nego što su počele rasprave o mogućim pregovorima na visokom nivuo u Turskoj 15. maja.