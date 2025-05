Uredbom se farmaceutskim kompanijama daje rok od 30 dana da snize cene, u suprotnom im prete trgovinske kazne

Donald Tramp je potpisao važnu izvršnu uredbu kojom želi drastično da smanji cene lekova na recept u Sjedinjenim Američkim Državama. Uredba nalaže da programi Medicare i Medicaid plaćaju farmaceutskim kompanijama najnižu cenu koju te firme nude u drugim razvijenim državama, princip poznat kao „najpovlašćenija nacija“.

Tramp tvrdi da bi ovaj potez mogao da snizi cene lekova i do 90%, naročito skupih. Uredbom se farmaceutskim kompanijama daje rok od 30 dana da snize cene, u suprotnom im prete trgovinske kazne.

Gosti emisije "Ni pet ni šest" koji su razgovarali o ovoj temi, bili su Dragan Vujičić, urednik Novosti, dr Snežana Bašić, specijalista interne medicine, Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost, Prof.dr. Valentina Arsić Arsenijević.

Foto: Kurir Televizija

Vujičić objašnjava da se manipuliše zdravstvenim krizama radi profita, konkretno se osvrće na svinjski grip 2009. godine i dr Wolfgang Wodarga, nemačkog lekara i bivšeg poslanika u EP, koji je bio poznat po kritikama Svetske zdravstvene organizacije i farmaceutskih kompanija tokom pandemije svinjskog gripa:

- Nije ovo ništa novo i ništa neočekivano i već bili smo svedoci 2009. godine. U Evropskom parlamentu, doktor Bodrag je napravio veliku istragu tokom tadašnje afere oko svinjskog gripa i kada je Novartis već izbacio lek. To je zvanična istraga bila Evropskog parlamenta. Tada su u Evropskom parlamentu sedeli neki ozbiljni ljudi. Nažalost, i to je završeno tako što je doktor Wodarg smenjen sa te funkcije, ali ceo taj proces je ostao praktično ogoljen. Kada je krenula 2020. ja sam samo pratio to šta se događalo 2009. i lako sam stvarao mišljenje.

Vujičić komentariše Trampovu izjavu da će sniziti cene lekova, a naročito onih skupih i do 90%:

- Najbolje laboratorije istraživanja elekova, nalaze se u Kini i Americi, 90% lekova se i proizvodi u Kini, tako da mi ovo sve liči na carinski rat. Bajdenova administracija je već preduzela to da se olakša uzimanje lekova. Nama fali informisani pristanak. Mislim da se sve više bolesti brendira, a onda se brendiraju i lekovi i postupci - kaže Vujičić.

Foto: Kurir Televizija

Arsić Arsenijević objašnjava Trampovu izjavu o potrebi skraćivanja vremena za testiranje lekova tako što bi pacijenti potpisivali saglasnost da lekove koriste na sopstvenu odgovornost..

- Tramp pre svega vodi politiku, to se mora razumeti. On želi da ostavi svoje potomstvo, da vlada Amerikom. On šalje poruke koje su opšte prihvatljive. Evo, vidimo temu jeftinih lekova, na tome će sigurno dobiti glasove većeg broja ljudi. Kada je u pitanju eksperimentalna terapija za osobe koje su vitalno ugrožene, ja to podržavam. Eksperimentalna terapija je lek koji je dokazao u laboratorijskim uslovima efekat - kaže Arsenijević i dodaje:

- Naš organizam je vrlo složen i naša farmaceutska industrija to mora da tretira u nekoliko etapa. Jedno istraživanje leka treba da traje 10 godina, sve što je kraće od toga, znači da nemamo spisak neželjenih dejstava. Ljudi uvek potpisuju da uzimaju lek na svoju ruku i da time ne mogu da tuže ni farmaceutsku industriju, ni firmu, to je i u našem zakonu tako. Vama je samo važno da vi dobijete tačne podatke i da vi prihvatate rizik.

Foto: Kurir Televizija

Bašićeva objašnjava kako funkcioniše proces proizvodnje i ispitivanja lekova, ističući razliku između stvarnih troškova proizvodnje i percepcije njihove vrednosti, kao i ulogu zemalja trećeg sveta u tom procesu.

- Jako je jeftino proizvesti lek, jer je to hemijska sustanca. Uvek vam više para treba za prirodnu supstancu, lek košta smešno. Ispitavanja lekova rade lekari, oni dobijaju novac za ta ispitivanja, ali ne tako velike sume. Supstanca mora prvo da prođe laboratorijsko ispitivanje, ispitivanje na životinjama, pa tek onda na ljudima. To ispitavanje se vrlo retko plaća pacijentu, skoro nikada. Zemlje trećeg sveta koriste to, a to su zemlje kojima mi pipadamo. Ovo što govori Tramp je smešno, to je bacanje prašine u oči za mase koje će za njega glasati. Odlično Amerikanci znaju čime će lečiti rak, sidu, koronu i tako dalje.. Upravo ovakvim agendima i protokolima su sve ovo izazvali.

Foto: Kurir Televizija

Zbog različitih izjava tokom pandemije (npr. o nošenju maski, vakcinaciji, poreklu virusa), Fauči je često bio kritikovan, naročito od strane desničarskih i antivakserskih grupa koje su ga optuživale za širenje dezinformacija ili za prikrivanje istine, Miškeljin objašnjava da ne postoji sud na svetu, koji može njemu da sudi za bilo šta.

- Antoni Fauči je američki državljanin, ne postoji sud na svetu koji njemu može da sudi. Sve te vesti za njega su demantovane, neće niko napisati poternicu za njim. Pomilovan je poslednjeg sata Bajdenovog vladanja.

