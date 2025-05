- Zapravo, verujem da bi se Tramp pojavio ako bi došao Putin. Inače, lično sam imao dilemu da Putin možda i hoće da dođe, a to je bilo prekjuče kada je njegova služba rekla da on neće doći. Dosta je simptomatično to što Tramp kruži okolo, jednostavno je spreman i šalje indirektne poruke Putinu da je tu za razgovore. Opet, realno nije bilo sumnje oko Putinovog pojavljivanja jer i on sam ne smatra da bi trebalo da bude tu na samom početku pregovora. Verovatno sebe gleda kao pobednika, a ne kao inicijatora platforme. Mislim da je jasno zašto Putin ne dolazi. Međutim, direktno pitanje da li bi Putin došao ukoliko bi to uradio i Tramp, na to je teško dati odgovor jer Tramp ima šta da ponudi Putinu, pa bi i on razmišljao u tom pravcu. Međutim, njihovo prisustvo ne bi direktno uticalo na sastanak jer još nije oformljena platforma o kojoj se razgovara, niti osnove samih pregovora. Nemamo ni način, pa da kažemo zbog čega njih dvojica dolaze. Sve u svemu, rano je za to.