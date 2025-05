U svetlu najnovijih pokušaja da se pokrene mirovni dijalog između Rusije i Ukrajine, sve oči uprte su u Istanbul – grad koji postaje ključno mesto susreta velikih sila

Tokom današnjeg dana održava se sastanak koji će možda promeniti sudbinu svetskog poretka i možda nam nagovestiti šta nas sve čeka narednih meseci.

Foto: Kurir Televizija

Marinković tvrdi da će uspostavljanje mira zavisti od toga da li će Tramp prisustvovati pregovorima u Istanbulu, što će se dogoditi samo ako postoji konkretan napredak između Rusije i Ukrajine

- Mislim da ćemo videti uspostavljanje mira onog trenutka kada budemo saznali informaciju da li će predsednik Tramp biti prisutan u Istanbulu, a on je to najavio odlazeći iz Katara juče. Kada su ga novinari pitali da li odlazi u Istanbul, rekao je: "Ako bude bilo razloga, neće mi biti teško da odem tamo." Američki predsednik neće ići ukoliko ne bude imalo šta da se isporuči i sa jedne i sa druge strane. To je pokazala i njegova poseta Bliskom istoku - kaže Marinković i dodaje:

- On se vraća u svoju zemlju sa dogovorenih 600 milijardi dolara investicija iz Saudijske Arabije. Ono što će odrediti njegovo pojavljivanje jeste da li će biti nekog konkretnog rezultata po pitanju pregovora i neke vrste dogovora između Ukrajine i Rusije. Ne možemo da očekujemo da se sada konkretno definiše sve, ali dobar signal je to što su poslali svoje prve timove tamo. Iako predsednik Putin neće prisustvovati tim razgovorima, poslao je najviše rukovodioce i pregovarače. Nekoliko američkih senatora je prisutno. Ostaje da se nadamo da će doći do nekog rezultata. Ukoliko toga ne bude, očekuje nas dalji i težak proces. Ako bude rezultata, mislim da će doći do sastanka Erdogana i Trampa. Predsedniku Turske je takođe u interesu da učestvuje u primirju zaraćenih zemalja.

Foto: Kurir Televizija

Kojčić objašnjava šta bi mogli biti potencijalni rezultati ovih pregovora, da li postoji mogućnost novih granica koje će zadovoljiti i jednu i drugu stranu, te ocenjuje da li će Ukrajina i Rusija moći da sklope primirje bez posrednika.

- Postojao je jedan izraz koji je povezan sa ovim, a to je "ping-pong politika". Ovo je ping-pong partija između Trampa i Putina, a Zelenski je marginalna figura. Drama se odigrava upravo zato što su se ubacili partibrejkeri – na primer, Nemačka. Ona je pokušala da koristi taj stil obraćanja Rusiji koji Putin ne voli. Tako se ne razgovara ni sa kim. Ako Rusi prihvate prekid vatre na mesec dana, oni će za tih 30 dana naoružavati Ukrajinu, a neće pregovarati. Do mira će doći i do pregovora kada budu isključeni partibrejkeri – oni koji kvare igru. Tramp je otvoren, ali će ovo biti postizanje kompromisa na relaciji Moskva–Vašington. Analitičari ne mogu da shvate gde bi bila tačka dodira Ukrajine i Rusije, ali svako zna koje su njegove crvene linije - kaže Kojčić.

Foto: Kurir Televizija

Lakić poručuje da bi eventualni susret ruskog i ukrajinskog lidera doveo do ličnih prepucavanja, dok stvarni pomaci mogu doći samo kroz strukturisan i dugotrajan diplomatski proces. Turska, kao strateški značajna zemlja, ponovo se pozicionira kao nezaobilazan igrač.

- Da su se danas sastali Putin i Zelenski, to bi se pretvorilo u lično prepucavanje. Pregovori imaju neki svoj prirodni tok – prvi dan se postavljaju teme o kojima će se govoriti, a na kraju dana dogovara se novi datum za nastavak razgovora. Kako to napreduje, dolazimo do glavnih tema. Bilo kakvi pregovori su bolji nego rat. Pregovori će biti dugotrajni i veoma teški. Tu se mora govoriti o nuklearnoj elektrani u Zaporožju, teritorijalnim granicama... Turska nije izabrana slučajno – Rusima, Amerikancima i Ukrajincima Turska je potrebna jer svu robu moraju da prevezu kroz Bosfor - kaže Lakić i dodaje:

- Biće strašno dugački i teški pregovori. Danas ne može biti rezultata, iako su mnogi očekivali mir već sada. Ili se staje u potpunosti, ili se ne staje uopšte. Rusi su spremni za novu letnju ofanzivu i Ukrajinci to znaju. Čuo sam da su Ukrajinci izgubili 1.000 tenkova koje je Evropa poslala u poslednjih godinu dana. Kada smo imali pregovore u Dejtonu, svi su došli poslednjeg dana i slikali se, ali to je označilo kraj rata. Ako je neko mislio da će i ovi pregovori biti kratki – neće. Rusija u ovom trenutku ima "batinu" i ona postavlja pravila, kao što su Amerikanci to nama radili 1999. godine. Mi smo poverovali tom papiru, koji su oni potom pregazili – a to će se, bojim se, desiti i Ukrajini.

TURSKA NIJE IZABRANA SLUČAJNO KAO MESTO PREGOVORA! Analitičari pred pregovore u Istanbulu otkrivaju: Ovo je ping - pong politika, svako gleda svoju korist! Izvor: Kurir televizija

