Dok svet s napetošću prati nove pokušaje uspostavljanja dijaloga između zaraćenih strana u ukrajinskom sukobu, pregovori u Istanbulu privukli su pažnju globalne javnosti, a analitičari su u emisiji "Puls Srbije" dali svoje mišljenje o trenutnim dešavanjima

Da li će se posle pregovora u Istanbulu izmedju Ukrajine i Rusije, jednog dana, kraja rata biti označen melodramatično kao "istanbulski mir"? Pregovara se bez prisustva američkog i ruskog predsednika, Ankaru je napustio i predsednik Ukrajine, Zelenski .

Tramp poručuje da neće biti napretka u mirovnim pregovorima dok se on ne sastane sa Putinom. Koliko dugo ćemo čekati na kraj rata, koji je promenio svet?

Gosti koji su u emisiji "Puls Srbije" govorili na ovu temu bili su Saša Gajović, novinar i Rajko Petrović, politikolog i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Foto: Kurir Televizija

Gajović upozorava da još uvek nismo ni blizu konačnom rešenju. Kako kaže, trenutna dešavanja su tek početna faza u složenoj diplomatskoj partiji, u kojoj glavne figure još uvek nisu zaigrale punom snagom.

- Prava odluka biće kada ključni igrači sednu za sto, ovo sada je tek zagrevanje. Još pre četiri dana izrazio sam sumnju da će se njih dvojica sresti u Istanbulu, tačnije, kada sam prvi put dobio informaciju da iz Moskve još nije stiglo „zeleno svetlo“ za dolazak Putina u Istanbul. Tu situaciju sam uporedio sa šahom, na šahovskoj tabli su figure i to je diplomatska igra - kaže Gajović i dodaje:

- Ako je neko pomislio da će Tramp obojicu „uhvatiti za uvo“ i dovesti za sto, varao se. Moramo shvatiti da su u pitanju veliki igrači. Tramp je možda i najsnažniji, i vrlo je bitno da neko sa takvim uticajem želi da pomogne u mirovnom procesu, ali on ne može ništa da naredi. Tramp, kao i svi državnici, prvo gleda nacionalne interese svoje države, a tek potom interese drugih.

Foto: Kurir Televizija

Petrović ističe da je ključ za postizanje trajnog mira upravo u odnosu dve svetske sile: Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

- Najznačajniju ulogu u ovom pokušaju postizanja primirja imaju, s jedne strane, Amerika, a s druge Rusija. Ukrajina je tu sporedni igrač, i mislim da je Tramp u pravu kada kaže da do dugoročnog mira ne može doći ukoliko ne dođe do sastanka između njega i Putina. Prethodnih dana bio sam jako skeptičan po pitanju rešenja – sve ukazuje na to da obe strane pokušavaju da kupe vreme, i nažalost, pred nama je teža borba nego što smo mogli da pretpostavimo – rekao je Petrović.

Miletić smatra da Vladimir Putin ne želi dijalog sa Volodimirom Zelenskim, dok ukrajinskog predsednika opisuje kao političara koji ne teži miru, već kao produženu ruku britanskih interesa.

- Ovi pregovori nisu mogli da dovedu do ozbiljnijih rezultata. Putin ne želi da razgovara sa Zelenskim, a Zelenski nije čovek koji želi da uspostavi mir. Sve drugo su medijska napumpavanja. Zelenski je direktni protežer britanskih interesa. Kada se ratni sukob prekine, moraće da se suoči sa nezadovoljstvom ukrajinskog naroda koji je platio visoku cenu. To će biti jedan ružan deo istorije, ali ne verujem da on može da opstane na političkoj sceni - kaže Miletić i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- S jedne strane, Putin to zna, ali s druge, mislim da Britanci ne žele brz prekid sukoba. Rusi u isto vreme nisu ostvarili sve svoje ciljeve niti zaokružili granice. Ovo je više pokušaj balansiranja sa Trampom. Istanbulska priča mogla bi biti nagoveštaj promene odnosa zapadnih lidera prema Putinu, čuli smo i Makrona, koji je rekao da bi želeo da se sastane s njim. Narativ se menja, a situacija postaje sve složenija. Ove godine ne možemo očekivati uspostavljanje novih linija odbrane. Zapad ima sve manje karata u rukama.

Iako pozdravlja početak pregovora, Gajović izražava zabrinutost zbog poruka koje stižu iz Moskve, kako kaže, to je signal da jedna od strana pokušava da kupi vreme.

- Mislim da je najvažnije to što su pregovori ipak počeli, ali zabrinjava informacija iz Moskve – reč je o „kupovini vremena“. Kijev želi da sva ratna dejstva budu obustavljena na trideset dana, a Moskva to tumači kao pokušaj Ukrajine da se dodatno naoruža. Tu je i snažna poruka iz Velike Britanije. Ukrajina je u jednom trenutku želela susret Zelenskog i Putina, ali tada je Boris Džonson, bivši britanski premijer, uskočio i rekao da to ne dolazi u obzir. Mnogo toga se pokvarilo između njih dvojice – čim se umeša treća strana, stvari obično ne idu u dobrom pravcu - zaključuje Gajović.

