Kao dete se mnogo napatio jer ga je mučila astma, a i primetno je mucao i to sve do momačkih dana. Problem je uspeo da reši tako što je neumorno recitovao pred ogledalom.

Na poziciju senatora u Delaveru došao je bez novca i medijske podrške. Kampanju je vodila njegova sestra Valerija dok je ostatak porodice delio pamflete od vrata do vrata. Kampanju je bazirao na obećanjima će se zalagati pravednije oporezivanje, zdravstvenu zaštitu i promene, za izlazak iz Vijetnama, građanska prava i očuvanje životne sredine.

Pogođen tragedijom želeo je da odustane od senatorske pozicije, ali su ga nagovorili da to ne čini. Samo dvadesetak dana nakon pogibije supruge i ćerke je položio zakletvu i postao šesti najmlađi senator u američkoj istoriji. Iako su mnogi verovali da neće izdržati pritisak i da će na kraju ipak da da ostavku, Bajden to nije učinio. Ostao je posvećen porodici, ali i poslu u Senatu, i svakog dana je putovao satima od Vilmingtona do Vašingtona kako bi stigao na posao. Jedini dan u godini kada ne radi i dalje je 18. decembar, dan kada su mu supruga i ćerka poginule.