Publikacija Defense Express naziva mesto lansiranja raketa RS-24 u blizini Svobodnog, naznačeno u poruci GUR-a, nekarakterističnim. Analitičari sugerišu da je do takve promene lokacije moglo doći na pozadini nekoliko nesreća koje su se ranije dogodile na kosmodromu Pleseck, odakle se obično lansiraju rakete ovog tipa.

Ako bi raketa RS-24 bila lansirana iz Sverdlovske oblasti, kako se očekivalo, Rusi koji žive u tom regionu bi najverovatnije mogli da posmatraju lansiranje. To bi, zauzvrat, dovelo do pojave relevantnih fotografija i video zapisa na internetu.

Takođe, kako analitičari primećuju, let takve rakete mogao se videti iznad značajnog područja Sibira i Dalekog istoka - od Hanti-Mansijska do Magadana. Međutim, do ponedeljka ujutru nije objavljen nijedan video snimak leta rakete. U vezi s tim, Defense Express zaključuje da nije bilo lansiranja i sugeriše da je verovatno „nešto pošlo po zlu“ u planovima ruske vojske.