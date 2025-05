Nenad Vuković je ocenio da je, iako bi prvi korak trebalo da bude humanitarni prekid vatre, jasno da Putin u ovom trenutku na to neće lako pristati:

- Nekoliko puta je bio prevaren i neće propustiti da to naglasi. Svi ruski razgovori će ići po principu: ono što si zaposeo, to je tvoje. Raniji pregovori nisu ispoštovani. Dogovorili su se, a to se nije desilo - rekao je Vuković.