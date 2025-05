- Pozitivno je da se razgovara, da postoji ta inicijativa, čuli smo Trampa da su se dva lidera složila da ovaj rat mora da se zaustavi što pre. Pozitivno je da su svi uključeni u pregovore, to je vrlo važan momenat znajući kako je bilo na početku Trampovog drugog mandata. Sada je mnogo bolja komunikacija, pa i između Rusije i Ukrajine. Tramp je obavestio Zelenskog o razgovoru, odnosno narednim potezima, obavestio i mnoge evropske lidere oko situacije. Svi su uključeni u proces da se uopšte krene u realizaciju potencijalnih mirovnih pregovora. Što se negativnih strana tiče, prisutno je to neko nepoverenje ovdašnje administracije, postoji skepticizam za realizaciju budućih mirovnih pregovora. To govorim jer nema konkretnih poteza i tako se to ovde ocenjuje, mora jače da se utiče na Moskvu kako bi ona uradila nešto konkretno i pokazala da je za prekid ovog rata.