- On vodi ispravnu politiku, sada ispada da je Tramp kriv za neuspeh pregovora. Da podsetim kako je do svega došlo, dakle bila su dva pregovora u Minsku, a zapadna strana je podsticala Zelenskog da uopšte ne ide u neke mirovne pregovore i tada su krenula ratna dejstva koja traju i danas. Moramo da imamo u vidu da Tramp ne snosi nikakvu odgovornost jer je njemu prebačen vruć krompir od Bajdena, a Bajdenova administracija je išla samo na ratnu opciju, nisu pominjali pregovore, osim kapitulacije Rusije, odnosno da Rusija mora da se povuče, da plati ratnu štetu i tako dalje. To je potpuno nerazumno bilo i ignorisanje realnosti na terenu. Na neki način, Tramp jeste neko ko pokušava da uspostavi mir. Sve u svemu, Tramp nije popustljiv prema Rusiji, već je realan, tri godine se vodi rat, nema smisla pričati o tome da Rusija mora da se povuče iz nekih teritorija.