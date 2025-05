On kaže da je primetan manjak mera sa Trampove strane, pa kaže da on nema ideju ili bar konkretnu ideju za ispunjavanje onoga što je najavljivao u pregovorima sa Rusijom:

- Pre svega vraćanje teritorije, te teritorije su ruske i tačka, nebitno ko će to prihvatiti. Neće dozvoliti stran vojnike na teritoriji Ukrajine. Ako se to ne ispuni, neće biti mira. Tramp to zna i on pokušava da sve svede na ekonomiju - kaže Deđanski.