Ovo je pitanje koje najviše odzvanja u Kijevu otkako je predsednik SAD Donald Tramp najavio da će se lično uključiti u razgovore, kako bi rat što pre bio okončan. Prema njegovim rečima, to se neće dogoditi sve dok se on lično ne sastane sa Vladimirom Putinom. Za Ukrajinu, to može biti najveći poklon i najveća kazna u isto vreme, naročito nakon nedavnog razgovora Trampa i Putina - piše CNN.