Spasioci su pokrenuli opsežnu potragu za Tifani od 6. do 10. maja kroz Nacionalnu šumu Sijera, ali nisu pronašli nikakav trag.

Ubrzo nakon početka putovanja, Tifani je rekla da je pala sa litice i da nije mogla da stigne do glavne staze zbog nedavne lavine. Ona tvrdi da je bila bez svesti oko dva sata i da je morala da imobiliše jednu nogu, a drugo koleno vrati na mesto.

Svih pet njenih očajničkih poziva hitnim službama bili su neuspešni, pa je odlučila da peške dođe do najbližeg Starbaksa, udaljenog oko 29 kilometara, nakon što joj je GPS konačno proradio.

- Završila sam na ovom veoma dugom, napornom putovanju koje sam pisala u svom dnevniku kako bih ostala zdrava i konačno stigla do civilizacije - rekla je.

Na poslednjoj deonici svog putovanja, Tifani je uspela da pređe vrh visok 2.700 metara koji je bio prekriven sa 3,6 metara snega, što ju je dovelo do kolibe i, konačno, do sigurnog skloništa. Na prvi pogled, rekla je da je mislila da halucinira i da je stigla do Severnog pola.