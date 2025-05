''Imamo mnogo ljudi koji osećaju da su progonjeni i dolaze u Sjedinjene Države. Zato primamo s mnogih lokacija, ako smatramo da se dešava progon ili genocid. Generalno, to su beli farmeri i beže iz Južne Afrike i to je veoma tužno videti. Ali se nadam da možemo dobiti objašnjenje za to, jer znam da Vi to ne želite", rekao je Tramp južnoafričkom kolegi.