- Dobila sam informaciju od svog prijatelja koji živi i radi u Madridu čije dete pohađa školu gde se desio zločin. On mi je preneo detalje sa lica mesta. Desilo se to da je on svoje dete odvdeo u školu oko 10 do 9 ujutru, već u 5 do 9 počinje nastava, a u 9 i 15 se desilo ubistvo. On me je oko pola deset nazvao i objasnio mi šta se dogodilo, jer su njemu iz škole prosledili mail sa informacijom da se dogodilo ubistvo i tom prilikom su pozvali sve roditelje da dođu po svoju decu da ne bi bila u objektu prilikom istrage. Tako se i desilo. Informacije koje sam dobila iz prve ruke, jeste da je to jedna od najobezbeđenijih škola sa blindiranim staklima, sa posebnim sistemom obezbeđenja kako u sam ulaz škole, tako i unutar kompletne zgrade - kaže Stanišićeva i dodaje: