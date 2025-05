Pojedini izveštaji ukazuju na to da je pilot proglasio hitnu situaciju na letu jer je avion naišao na jak grad. Incident se dogodio na IndiGo letu 6E2142 koji je putovao iz Delhija za Srinagar, prenosi The Free Press Journal.

Let je protekao nesmetano i putnici su pretpostavili da će stići do Srinagara u roku od 30 minuta kada je pilot dao znak da vežu svoje pojaseve, rekao je Samiulah novinskoj agenciji Press Trust of India.

"Bilo je toliko turbulencija da sam mislio da je to moj poslednji let. Svi su mislili da ćemo se srušiti. Bilo je to tako traumatično iskustvo", rekao je on. Često letim, ali nikada nisam doživeo ovako nešto. Veoma smo zahvalni pilotu što je bezbedno sleteo“, dodao je on, preneo je Si-En-En.