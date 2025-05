To je u suprotnosti sa onim što je Tramp često javno govorio, da veruje da Putin iskreno želi mir. Bela kuća je odbila da komentariše, pozivajući se na Trampovu objavu na društvenim mrežama u ponedeljak o njegovom razgovoru sa Putinom: „Ton i duh razgovora bili su odlični. Da nije bilo tako, rekao bih to sada.“

Iako se čini da je Tramp prihvatio ideju da Putin nije spreman za mir, to ga nije dovelo do toga da uradi ono što evropski lideri i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrde da bi trebalo da uradi: da pojača napore u borbi protiv Rusije, piše Volstrit žurnal.

Tramp je najavio sankcije, a zatim odustao dan kasnije

Tramp je prethodno razgovarao sa evropskim liderima u nedelju, dan pre svog dvočasovnog razgovora sa Putinom. On je potom nagovestio da bi mogao da uvede sankcije ako Putin odbije prekid vatre, prema rečima ljudi upoznatih sa razgovorom. Do ponedeljka, ponovo je promenio mišljenje. Nije bio spreman da to uradi. Tramp je rekao da želi brzo da pokrene razgovore između Rusije i Ukrajine u Vatikanu.