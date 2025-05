- Ušao je u taj jevrejski muzej i krenuo je da priča sa osobljem tamo, osoblje i ljudi koji su se tamo nalazili, prosto su pomislili da je to neki prolaznik koji se zadesio tu kad je ta pucnjava i videli su da je uplašen, probali su da razgovaraju sa njim, da ga smire i čak je on njih pitao "šta mislite da li je ovo što se desilo rezultat toga što jevreji rade u Gazi vezano je s ovim muzejom" zaposleni u muzeju su mu rekli da ne veruju da je to u pitanju. On je počeo da viče da je on to uradio i spominjeao sve vreme "oslobodite Palestinu". To je jedan od onih novih detalja, nažalost. FBI ovo tretira kao terorizam i kao krivično delo mržnje na etničkoj ili verskoj osnovi.