Osuda proširene izraelske vojne operacije u Gazi

"Banda razbojnika"

„To su besmislice, oni su grupa nasilnika koji trenutno vode državu Izrael, a vođa te bande je Netanjahu - to je banda nasilnika. Naravno da me kritikuju, klevetaju me, ja to prihvatam i to me neće sprečiti da kritikujem i suprotstavljam se ovim užasnim politikama“, izjavio je.