On je na konferenciji "Istorijske južnoruske zemlje. Nacionalni identitet i samoopredeljenje naroda" pod pokroviteljstvom Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova, rekao da je besmisleno razgovarati s Rusijom sa pozicija sile.

"Pitanje njegove legitimnosti biće od ključne važnosti kada dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma", rekao je Lavrov.

"Za Vatikan ne bi bilo zgodno da bude domaćin susreta dve pravoslavne zemlje. Voditi pregovore o Ukrajini u Vatikanu bi bilo neelegantno - pravoslavne zemlje da diskutuju o pitanjima na rimokatoličkoj platformi", rekao je on.

Lavrov je dodao da je Ukrajina računala na to da će Zapad stalno biti na njenoj strani, ali je američki predsednik Donald Tramp jasno stavio do znanja da rat u Ukrajini nije njegov rat.

On je upozorio na "opasne tendencije" militarizacije Evrope od Zapada.