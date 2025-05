Napadi su počeli uveče 20. maja i trajali su gotovo neprekidno do jutros. Prema zvaničnim podacima ruskog Ministarstva odbrane, tokom ovog perioda, jedinice protivvazdušne odbrane oborile su ukupno 756 ukrajinskih dronova.

„Od 20 časova po moskovskom vremenu 20. maja do 8 časova ujutru 22. maja oboreno je 485 dronova, od 8 do 20 časova 22. maja oboreno je još 159, a od 20 časova 22. maja do 7 časova ujutru 23. maja oboreno je dodatnih 112 letelica“, navodi se.