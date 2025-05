Kako prenose ukrajinski mediji, Rusija planira da ove godine regrutuje približno 343.000 ljudi za ugovornu službu, a procenjuje se da će to regrutovanje Rusiji omogućiti da održi sadašnji intenzitet vojnih operacija u Ukrajini, bar do kraja godine.

Izvori iz ukrajinske vojske su ocenili da Rusija tokom letnje i jesenje kampanje neće moći značajnije da ojača svoje pozicije na bojnom polju, i da je nerealno da do kraja ovog leta ili čak do kraja godine dođe do administrativnih granica Donjecke, Zaporoške i Hersonske oblasti, ili da jednu od njih potpuno zauzme.