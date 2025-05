Posebno je oštro kritikovao činjenicu da ruske vlasti već nedelju dana rade na dokumentu koji nazivaju „memorandumom“ o primirju. „Kada Rusi već nedelju dana sastavljaju takozvani memorandum koji žele da predstave kao odgovor na zahtev za prekid vatre – to je očigledno ismevanje celog sveta. Toliko vremena! Svaki dan u ovom ratu znači gubitak života. Naravno, u Rusiji ne osećaju potrebu da poštede svoj narod. Ali svet mora“, naglasio je on.

Zelenski je još jednom pozvao međunarodnu zajednicu da pojača sankcije protiv Rusije i zahvalio svima koji to podržavaju. On je istakao da je jedini konkretan potez u skorašnjim kontaktima sa Moskvom bio početak najveće razmene ratnih zarobljenika do sada. Sve ostalo, dodao je, ruska strana sistematski blokira.