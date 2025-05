Narastajuće tenzije između Kine i Zapada, ambicije Pekinga do 2049. godine i trka u naoružanju, bile su u fokusu emisije " Usijanje " na Kurir televiziji. Gosti emisije Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji, Emil Zoronjić, doktorant Fakulteta političkih nauka i Srbislav Filipović, politički analitičar, analizirali su globalne bezbednosne trendove, kinesku strategiju i potencijalne posledice za region Balkana.

Emil Zoronjić istakao je da Kina već više od dve decenije sprovodi strategiju koja ima za cilj da postane dominantna svetska sila do 2049. godine:

- Postoji ta strateška vizija Kina 2049. kao dominantna supersila, u ekonomskom, diplomatskom, političkom i vojnom smislu. I to pokušavaju da sprovedu u delo već aktivno prethodnih 20 godina - rekao je Zoronjić.

- Mislim da će pokušati da problem sa Tajvanom reše mirnim putem, kao što su to već uradili sa Hongkongom i Makaom.

- To što sam video u Kini liči na 31. vek, a ne na 21. vek. To je nešto što ne vidimo u zapadnim medijima. Njihova automobilska industrija, mornarica, broj brodova, to su sve pokazatelji koliku snagu Kina već ima.