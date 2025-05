To je ogromno carstvo organizama - od plesni do pečuraka, koji se razvijaju u zemljištu, kompostu i vodenoj sredini.

Ova naučna oblast je skrenula pažnju na sebe zahvaljujući popularnoj HBO televizijskoj dramskoj seriji "Poslednji od nas" (The Last of Us), koja prati ljude koji pokušavaju da prežive u svetu u kojem je zarazna mutirana gljivica pretvorila većinu populacije u nasilna čudovišta.