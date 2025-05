- Nisam srećan zbog ovoga što Putin radi. On ubija mnogo ljudi. Ne znam šta se tačno desilo sa njim. Znam ga jako dugo i uvek sam se slagao sa njim. Ali on šalje rakete na gradove i ubija ljude - rekao je Tramp.

- Uvek treba imati u vidu da Donald Tramp ima nekonvencionalan način komunikacije i da veoma često kroz javne nastupe ume da koristi kao pregovaračku taktiku. Čini mi se da je to upravo način na koji je i Kremlj tako protumačio. Za sada imamo izjavu Peskova koji se zahvalio Trampu na njegovim pokušajima da se dođe do mira i da je njegova izjava bila posledica emocionalne preopterećenosti što je normalno kako kažu za sve strane koje su umešane u pregovarački proces - kaže Marko Miškeljin, politički analitičar.

- Pojavom Trampa mogućnost da imamo treći svetski rat se drastično smanjila. Ona je zagovornik rata i kako to ide kada vi hoćete nekoga da obezvredite, kada se prikažete u najgorem mogućem svetlu onda upravo to ide tako. On je neko ko je nekompetentan, on se plaši, njegovi savetnici ne znaju šta rade, a ova druga strana je perfektna, savršena, ona sve zna - rekao je Kajtez.