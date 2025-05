Nekadašnja savetnica Bele kuće za Rusiju Fiona Hill iznela je nove, do sada nepoznate detalje, u odnosima između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina . Na svetskom igralištu za velike igrače Vladimir Putin je 2018. prvi put svetu prikazao rusku hipersoničnu raketu baš kroz animaciju u kojoj projektil pogađa neimenovano poluostrvo koje podseća ni manje ni vise nego na Floridu.

Nakon godina upozoravanja na rusku pretnju savetnica Hil je 2019. dospela u središte pažnje kada je svedočila na Trampovom prvom opozivu. Njen iskaz razotkrio je ranjivost Bele kuće na ruski uticaj, što je izazvalo lavinu reakcija – od pohvala do pretnji smrću. Dok nekadašnja savetnica Hil iznosi tvrdnje da se Donald Tramp divi Putinu , američki predsednik je izjavio da je Rusija ukrala američku tehnologiju da projektuje hipersonične rakete sposobne da pogode ciljeve brzinama većim od 11.000 km/h.

- Treći svetski rat je počeo u manjem intenzitetu. Na Bliskom istoku imamo situaciju koju zanemarujemo, ali u svakom slučaju dobro je što postoji veza između Vašingtona i Moskve, to je bliže miru, za razliku od politike Bajdena. Evropska unija je poligon duboke države, nikada nije zabeležen veći nivo sankcija, nego prema Rusiji, Evropska unija je pokušala još da ih pooštri. To je intenzitet pritisaka na Rusiju. Očigledno je da je Tramp uspeo da sklopi sporazum o mineralima, gde će doći do sredstava koje je uložio u ovaj sukob. Oni su i dalje duboka država, i i dalje primorava Rusiju i želi da obesmisli njenu strategiju, ali Rusija ima ogroman potencijal i ima elektromagnetno oružje, koje neutrališe drugu opremu - kaže Lutovac i dodaje: