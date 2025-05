On je dodao da su bili jasni po tom pitanju, na nacionalnom nivou, kao i u dogovoru sa brojnim drugim evropskim zemljama.

"Pritisak sada raste, to nema sumnje i iz vrlo dobrih razloga", dodao je švedski premijer.

"Za to je potreban konsenzus i nismo još to postigli. Ali mnogo nas je koji radimo u tom smeru. Aktuelno delovanje izraelske vlade podstiče više zemalja EU da postavljaju strože zahteve Izraelu", dodao je on.