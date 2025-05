Podseća se da je Trampov stav o američkim sankcijama protiv Rusije još uvek nejasan i da je Njujork tajms, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće, 20. maja objavio da je on do sada odbijao da kazni Moskvu jer bi to moglo da ometa buduće poslovne i trgovinske perspektive.

AP je objavio da je Tramp u nedelju jasno stavio do znanja da gubi strpljenje u vezi sa Putinom i izneo neke od do sada najžešćih kritika na račun šefa Kremlja nakon što je Moskva treću noć zaredom zasula rakete i dronove po Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima.

- Oduvek sam govorio da on (Putin) želi celu Ukrajinu, a ne samo njen deo, a možda je ovo dokaz da sam u pravu, ali ako on to stvarno želi, to će dovesti do propasti Rusije! - ocenio je Tramp.