U gradiću Gisenu na zapadu zemlje generacija maturanata jedne gimnazije trebalo je, kao što to tradicija nalaže, da izabere slogan ovogodišnjeg maturskog slavlja. Pod tim sloganom održava se matursko veče, on stoji na transparentima i nalepnicama, a maturanti obično nose i majice na kojima je taj slogan odštampan.

Na društvenim mrežama upotrebljava se i mizoginija, posebno kod delom ekstremno desne stranke AfD. „Ponovno su u porastu omalovažavanje žena i povratak tradicionalnim rodnim ulogama – i jedno i drugo su elementi ekstremne desnice. Samopouzdane žene se omalovažava, kvir-osobe se omalovažavaju. Sve to ide čak i do nasilja i femicida.“

„Ako se na ekstremno desničarske incidente ne reaguje i ako se počiniocima dozvoljava da deluju bez posledica, onda se učenicima time šalje poruka da je to normalno. Ključno je da podržimo one koji se usuđuju da se zauzmu za demokratske vrednosti i da ekstremizam imenuju kao problem.“

Štefan Dil tu temu poznaje veoma dobro i iz sopstvenog iskustva. On je predsednik Nemačkog udruženja nastavnika, a i direktor je gimnazije u bavarskom Nojzesu. Kad je reč o ekstremno desničarskim ispadima učenika, on se zalaže se za maksimalnu strogoću: pozvati policiju i podneti prijavu. Jer, državni službenici su dužni da deluju.

„Ne možemo krivična dela da guramo pod tepih i da kažemo da ćemo to da rešavamo ličnim razgovorom i to je to. Čak i ako je počinilac star samo 13 godina, mi o tome moramo da obavestimo policiju. A kad policija zatim poseti počinioca i održi mu bukvicu, to ima sasvim drugačiju težinu nego neka disciplinska mera u školi, koja svakako treba da usjedi“, kaže on za DW.