"Ovo se dogodilo prošle godine. Jednog subotnjeg jutra u Finskoj sam pronašao novčanik, ali policijske stanice su bile zatvorene. Čak i da sam ga ostavio u njihovom poštanskom sandučetu, vlasnik ne bi mogao da ga preuzme do ponedeljka. U novčaniku je bila lična karta, ali nije imala kontakt podatke, pa nisam znao kako da dođem do vlasnika. Zato sam blizu mesta gde sam našao novčanik ostavio poruku s uputstvima da me vlasnik može kontaktirati – ali bez da javno otkrivam svoje podatke. Tako sam hteo da sprečim da me zovu slučajni ljudi u vezi s novčanikom.