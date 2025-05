"Izgleda da samo Tramp nije znao da će to ići tako i to ga sada frustrira. Mislio je da će dovesti Ruse za pregovarački sto i da će oni pristati na ustupke radi okončanja sukoba"

Razgovori o primirju u Ukrajini u Istanbulu, kao da su pisani nevidljivm mastilom. Padaju teške reči zajedno sa pojačanom ruskom ofanzivom.

Milićević: Zahtevi Rusije su minimalni, iako se nekima čine poražavajuće Izvor: Kurir televizija

Kako očekivati kraj sukoba ako dva najmoćnija čoveka na svetu razmenjuju gotovo cinične opaske o tome ko je lud, a ko emocionalno reaguje. Da li knjiga koja se piše o ratu u Ukrajini ima više poglavlja o ratu, nego o miru?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta, Mihailo Savić, analitičar, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku.

- Meni se čini da su stvari pod kontrolom. Daleko smo do smaka sveta. Medijska pažnja rečima i tumačenje na specifičan način, davanje previše važnost nečemu što se izgovara u nediplomatskom stilu i maniru, ne treba da se tumače na maksimalno strog način. Ne ukazuju na pravo stanje stvari - kaže Dimitrijević.

On dodaje da se svakako govorilo o tome da do mira u Ukrajini neće doći tako brzo, pa i da su obe strane spremne na ozbiljan način:

- Zahtevi Rusije su minimalni, iako se druoj strani čine poražavajuće, a daleko smo do toga da oni budu ispunjeni. Tramp je u razmišljanju i monologu prokomentarisao da ne razume Putina i da čini kao da je poludeo, to svakako ne misli. Opet, ukazivanje na emotivne reakcije je gotovo šaljiv odgovor - dodaje on.

Foto: Kurir Televizija

Dimitrijević kaže da se kroz to što se uopšte krenulo u mirovne govore već dovoljno pokazuje snagu Sjedinjenih Američkih Država, ali da očekivanje da će Rusija to prihvatiti naivno.

Đurić kaže da Tramp želi mir, jer smatra da kada on postane predsednik on će jednostavno reći Ukrajini i Rusiji da postignu mir, i da će to biti gotovo:

- Izgleda da samo Tramp nije znao da će to ići tako i to ga sada frustrira. Mislio je da će dovesti Ruse za pregovarački sto i da će oni pristati na ustupke radi okončanja sukoba. Svako ko je objektivnije sagledao čitav sukob je video da ni Rusi ni Ukrajinci nemaju nameru da prestanu sa sukobom jer svi smatraju da mogu da postignu šta žele za pregovaračkim stolom, nema mesta pregovorima - kaže Đurić.

On veruje da je Tramp mislio da će blagim stavom prema Rusiji i pritiskom prema Ukrajini naterati dve strane na dogovor, što je i video da nije slučaj.

- Za sada deluje da će Tramp doći u istu poziciju u kojoj je bio Bajden, da će se pomoć Ukrajini nastaviti, a da će se kvazi sukob Amerike i Rusije takođe nastaviti. Sami pregovori su bili politički teatar kako bi se Tramp naklonio jednoj strani, kada pogledamo niko nije želeo dogovor ni ustupak, pa nije bilo prostora za mir - kaže Đurić.

Foto: Kurir Televizija

Savić veruje da Tramp sve vreme blefira i pokušava da dobija političke poene na retorici:

- Jako je kontradiktoran, ali mu to i jeste plan. Treba da prestanemo da se bunimo šta je uloga Amerike i Tramp au pregovorima. Oni nisu posrednici, oni su oni koji su izazvali ovaj rat. Ne moramo da se koristimo geopolitičkim teorijama, ni spekulacijama, mi imamo činjenice koje dokazuju da je ovo američko delo - tvrdi Savić.

On navodi da je Džon Kenon, koji je rusofobičan u svojoj spoljnoj politici, rekao da ukoliko pokušaju da naoružaju Ukrajinu i ubace je u NATO, doći će do rata, a on je i taj koji je rukovodio proširenjem NATO-a.

