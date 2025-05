Glasine o njegovom lošem zdravstvenom stanju povremeno se pojavljuju još od prošle godine, ali zvanični Kremlj ih nikada nije komentarisao, a sam Kadirov ih je do sada uglavnom ignorisao ili ismejavao.

Reč je o stanju u kojem dolazi do odumiranja tkiva pankreasa, najčešće zbog upalnog procesa koji je izuzetno agresivan i može se brzo proširiti.

Kada je upala gušterače jaka, enzimi koje pankreas normalno luči za probavu mogu se aktivirati unutar same žlezde i početi da razgrađuju sopstveno tkivo. To dovodi do samoprobave i nekroze – smrti ćelija u zahvaćenom delu.