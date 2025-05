Otkriveno kako je došlo do manjka vitamina

- Nije neuobičajeno videti ljude koji pokrivaju celo telo od glave do pete kako bi se zaštitili od sunca. To je veoma nezdravo. Sve kosti u našem telu obnavljaju se svakih 10 godina, ali od 30. godine počinjemo da gubimo koštanu masu stopom od 0,5 do 1 posto godišnje. Nizak unos kalcijuma, nedostatak izloženosti sunčevoj svetlosti i nedostatak vitamina D otežavaju apsorpciju kalcijuma - upozorava Đang Sjaobing, direktor Odeljenja za ortopedsku hirurgiju kičme u Drugoj pridruženoj bolnici Medicinskog univerziteta u Guangdžou, a prenosi kineski portal "South China Morning Post".