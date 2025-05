"Ako Evropljani pokušavaju da stvore neizvesnost za Rusiju, to će se preokrenuti u neizvesnost za njih", rekao je on novinaru Pavlu Zarubinu.

"Ako je Evropa donela odluku od ukidanju ograničenja kada je u pitanju oružje velikog dometa to znači odmah nekoliko koraka ka dodatnoj konfrontaciji", upozorio je Peskov.



Portparol Kremlja je rekao da je ruski predsednik Vladimir Putin jasno stavio do znanja da ako Kijev bude napadao rusku teritoriju dronovima na to će dobiti odgovor.