U gradiću Gisenu na zapadu zemlje generacija maturanata jedne gimnazije trebalo je, kao što to tradicija nalaže, da izabere slogan ovogodišnjeg maturskog slavlja. Pod tim sloganom održava se matursko veče, on stoji na transparentima i nalepnicama, a maturanti obično nose i majice na kojima je taj slogan odštampan. U tajnom glasanju preko internet-foruma za najuspešniji slogan pojavili su se sadržaji koji u velikoj meri koketiraju sa simbolikom tzv. Trećeg Rajha .

- To je samo još jedan od incidenata koji su faktički simboli procesa koji se odvijaju u Nemačkoj. U istočnom delu te zemlje je desnica u velikom naletu i ona gazi sve vrednosti koje bi država da sačuva. Najvažnija je upravo odgovornost Nemačke u Drugom svetskom ratu. Verovatno je Nemačka, što se zakona tiče, najdrastičnija od svih zemalja Evrope, odnosno u sankcionisanju bilo čega što bi moglo da se podvede pod antisemitizam. Kada neko napiše slogan "matura oslobađa" što je direktan slogan iz Aušvica "rad oslobađa" onda tu nema slučajnosti. Svaki od tih mladića je do sada svakako imao priliku da mnogo puta čuje za taj slogan, za pogubne poruke iz Aušvica, pa ovo što se događa je nešto što govori o naletu antisemitizma. Dakle, ovo što se sada događa ima druge elemente i povode od onog starog antisemitizma, a ovo je odgovor na nešto što se događa ne samo u Nemačkoj, nego i u Gazi. To su svi oni skriveni antisemitizmi koji buhte u istočnom delu Evrope. Antisemitizam tinja i ima podlo tlo, a situacija u Gazi pomače da se aktivira, i to ne samo u istočnoj Evropi.