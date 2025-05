- Vratio se u grad i trenutno je sa decom, bez sumnje potpuno slomljen. Bio je to stravičan prizor. To je užasan, užasan incident za sve - uključujući svedoke i komšije, hitne službe, policiju i hitnu pomoć koji su reagovali, kao i istražitelje koji sada vode istragu. To nije nešto što iko želi da doživi, niti što želimo da naši ljudi moraju da proživljavaju.