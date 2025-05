- Očigledno je telefonski razgovor sa Trampom imao efekte jer vidimo ubrzanje u pregovorima. Rusija je danas predložila da se drugog juna u Istanbulu sastanu delegacije u istom sastavu. Ušli smo u fazu u kojoj se istovremeno ratuje i pregovara. Sada smo prvi put ušli u to da imamo ozbiljne pregovore, na putu smo da dve strane razmene memorandume. To znači nacrt, kako oni vide rešenje situacije i to što su zapadni mediji objavili, a samim tim Putin oseća zamor Zapada ovim ratom, a očigledno da Tramp ima agendu da se okrene preko Pacifika Kini i da Evropu ostavi Evropi. Putin to naprosto oseća. Mi ne znamo, ali je dosta važno, šta se sve pričalo u ta dva sata telefonskog razgovora, samo smo dobili neke filmske scene ko je kome šta rekao. Rekao bih da je bio dosta mekši i konstruktivniji razgovor, teško da se dvojica lidera tog ranga svađaju preko telefona i da jedan kaže drugome "ti si poludeo". To je jedna igra koja počinje i na objektivnim neslaganjima. Oni su imali unapred pripremljen razgovor, to ne ide iz malog mozga.