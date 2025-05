- “Taurus” je najbolji oružani sistem u zapadnim arsenalima za rušenje mostova. Teoretski, ako Ukrajina želi da sruši Krimski most, “taurus” bi bio idealan oružani sistem za to – rekao je Hofman.

Napravljen nakon aneksije Krima 2014, Krimski ili Kerčki most je ključna ruta za snabdevanje i transport ruskih snaga ka okupiranim teritorijama Ukrajine. Most se takođe smatra “draguljem u kruni Putinovih projekata” i simbol je okupacije Krima. Do sada je više puta bio na meti ukrajinskih napada i značajno je oštećen u oktobru 2022. i julu 2023. Ali, nijedan od tih napada nije uspeo da izbaci most iz funkcije.