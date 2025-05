„Zagovaraću potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i Kine. To će imati veliki uticaj na našu privredu i osvajanje tržišta EU, ali i drugih regiona. To je politika koju želim da zagovaram, da zajedno sa kineskom stranom otvorimo dijalog, kao što je to Srbija uradila. Mislim da je to značajan, rekao bih iskorak za jačanje naše ekonomije, demantujući neke da ukoliko se napravi ugovor o Slobodnoj trgovini sa Kinom, da će to negativno uticati na našu ekonomiju, naprotiv“, naveo je bh. ministar.