Iako je to u početku dovelo do pada tržišta, ove nedelje ono je navodno u porastu, što je navelo Volstrit da smisli nadimak za posledice Trampovog takozvanog Dana oslobođenja.

Pun nadimak kojim se ruga Trampovim tarifama je TACO (Trump always chickens out - Tramp se uvek plaši). I nije ni čudo što se Trampu to nije sviđalo.