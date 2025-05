Elon Mask se javno distancira od Donalda Trampa i kritikuje novi zakon o budžetu. Analiziramo kako tenzije između dva moćnika utiču na ekonomiju i izbore u SAD.

Malo je vremena prošlo otkad je Donald Tramp rekao: "Obožavam carine, carine su mi omiljena reč na engleskom", do trenutka kada je Savezni sud za međunarodnu trgovinu presudio da je većinu tarifa Tramp uveo nezakonito, jer je prekoračio svoja ovlašćenja.

Malo je vremena prošlo i od rečenice: "Volim Ilona Maska, mnogo mi se Mask dopada, on je genije", do toga da je Mask javno izrazio razočaranje Trampovom politikom, posebno u vezi sa novim zakonom o budžetu. Došlo je do razlaza.

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji koji su analizirali turbulecije usled odluka unutar SAD bili su Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku, Željko Šajn, dopisnik Politike iz Severne Makedonije i Ljubomir Đurić, iz Centra za nacionalnu politiku.

Šajn je pričao o nesulgasicama između predsednika Amerike i zvanično najbogatijeg čoveka sveta:

- Kod Ilon Maska su došle do izražaja individualne stvari, on je ukazao da je na tržištu dosta izgubio sredstava od firmi, a očigledno postoji određeno mimoilaženje na ekonomskom i političkom planu. Kao što znamo, Mask je podržavao desničare u Evropi, ali unutar Amerike je bio taj čistač koji je uspeo da napravi određene rezove u kadrovskim rešenjima. Postavlja se još jedno pitanje koje zvanično nije izašlo, da li su njegova sredstva njegova ili su to sredstva Vlade iz senke Sjedinjenih Država. Dakle, mislim da lična sredstva koja ga čine najbogatijim čovekom na svetu. On je javno rekao da se ne slaže sa zakonom koji je nedavno donešen i da su se tu suprostavili.

Šajn se nastavio osvrtom na političke činioce unutar Amerike:

- Sa druge strane, Tramp izgrađuje politiku koja će izolovati SAD od odgovornosti koja se dešavala na tlu Ukrajine od strane prethodnih administracija, a tu ne mislim samo na Bajdenovu, jer se sve to pripremalo u kontinuitetu dosta ranije. Bajden je doživeo to da on rukovodi kao glavni činilac NATO pakta i na njemu su se prelomila koplja. Svakako, u pogledu moći i ugleda SAD ovo je veoma beznačajno.

Šta je dovelo do konflikta između Ilona Maska i Donalda Trampa? Izvor: Kurir televizija

Đurić je odgonetnuo da li je Zakon o budžetu zaista razlog ili je u pitanju neki privatan razlog:

- Sigurno ima obe strane, očigledno se Mask ne slaže sa politikom koja se sada vodi, ali je bitan i privatni momenat oko svih njegovih biznisa i kompanija, a pre svega njegova reputacija. Mask je ušao u politiku i to ga je koštalo dosta. Vidimo da je pored povlačenja najavio i prestanak finansiranja političkih aktivnosti. To je pokazatelj da se to političko mešanje nije isplatilo, iako je Mask mislio da će mu to doneti dobrobit i korist. Da li smo zaista očekivali da mogu da funkcionišu te dve ličnosti? Iskreno smatram da je malo ljudi koji su to zaista mislili. Mask i Tramp žele da su u prvom planu, pa samim tim njih dvojica veoma teško mogu da funkcionišu na duge staze.

Kapor se nadovezao na temu, pa je pričao da li je Mask preterao u svojim izlaganjima:

- Zavisi za koga je preterao, oni su tako i dobili većinu glasova na predsedničkim izborima. Mask je imao problem sa prodajom Tesle u Evropi i ljudi koji su deoničari njegove kompanije su pokazali veliku zabrinutost. Sa druge strane, i dan danas Trampova administracija gura Starlink u smislu da zaobiđe neke proceduralne taktike državama u razvoju i da dobije deo tržišta. Recimo, Gambija većinu svog budžeta finansira iz telekomunikacionih poreza, a sada je sve prilika da će Starlink preuzeti ulogu telekomunikacionog provajdera.

