Sve je to kombinovano sa mnoštvom vazdušnih napada, od bombardovanja do napada dronovima - dodaje on.

- Ovo nije nešto što će doneti veliku promenu, čak i ako Nemačka odluči da pošalje svoje rakete vazduh-vazduh dugog dometa Taurus u Ukrajinu. Ukrajina je dobila neke rakete dugog dometa u donacijama, od kompanija Scalp i Storm Shadow , a možda i od kompanije Taurus. Do sada je ova tehnika bila dozvoljena samo u ruskim pograničnim regionima, a njihov domet je zapravo mnogo veći. Zato je Kijev morao pažljivo da bira mete i konsultuje se saveznicima, koristi njihove obaveštajne resurse... Sve je to sada lakše i Ukrajina je ograničena samo dometom svog naoružanja. Ali činjenica je da Kijev nema mnogo ovog naoružanja - ističe Tabak.

- Pre svega, imajte na umu da je Ukrajina 11. marta pristala na bezuslovni prekid vatre. Rusija to nije ni danas. Dakle, Moskva je postigla da se borbe nastavljaju, a pregovore komplikuje neka vrsta memoranduma (Ukrajina je podnela svoj), a ni Rusija još uvek nije zvanično predstavila svoj dokument tamo. Ako slušate ruske medije i zvaničnike, oni i dalje govore o tome kako „Zelenskijeva hunta“ silazi sa vlasti. To je ono što su donedavno nazivali denacifikacijom, a to je takođe samo jedan od uslova koje su postavili, poput ograničenja koja bi Rusija želela da postavi NATO savezu u vezi sa njegovim širenjem. Sve ove promene bi zapravo bile očekivane u slučaju apsolutne ruske pobede, tako da su to iste ruske teze, samo drugačije upakovane - zaključuje Tabak.