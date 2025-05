Na pitanje novinara o povredi, najbogatiji čovek na svetu rekao je da mu je to uradio njegov petogodišnji sin Eks, kojeg je dobio sa pevačicom Grajms.

- Šetao sam s malim Eksom i rekao sam mu, 'Ajde, udari me u lice', i on je to i uradio. Ispostavilo se da čak i petogodišnjak kad te udari u lice, zapravo zaista... - rekao je Mask u Ovalnom kabinetu.