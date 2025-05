Praktično smo preko noći prekinuli odnose sa Kinom i to je bilo pogubno za njih. Mnoge fabrike su bile zatvorene i došlo je, blago rečeno, do „građanskih nemira“. Video sam šta se dešava i nije mi se sviđalo — zbog njih, ne zbog nas. Brzo sam postigao DOGOVOR sa Kinom kako bih ih spasao od onoga što sam smatrao da bi moglo postati veoma loša situacija, a nisam želeo da se to desi.