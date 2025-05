Neverovatna priča o bugarskoj "kriptokraljici" Ruži Ignjatovoj odjakenula je širom sveta u septembru 2019. kada je podkast BBC-a počeo da izveštava o ženi koju traži FBI zbog prevare investitora vredne 4,5 milijardi dolara putem svoje lažne kriptovalute.

Posle toga ona je nestala.

Emisije britanskog javnog servisa "Eye Investigations" i "Panorama" su nedavno istražili njene bliske veze sa osumnjičenim bugarskim šefom organizovanog kriminala, kao i tvrdnje da je brutalno ubijena.

Podsećamo, Ruža Ignjatova je rođena u Bugarskoj, odrasla u Nemačkoj, a diplomirala na Oksfordu. Imala je uspešnu karijeru u finansijama pre nego što je lansirala kriptovalutu OneCoin 2014. Ignjatova je ubedila milione ljudi širom sveta da investiraju u OneCoin, obećavajući da će nadmašiti ogromne prinose koje su prikupili rani investitori u Bitcoin. U stvarnosti je Ignjatova, mnogima poznata kao "dr Ruža", konstruisala vešto prikrivenu investicionu prevaru, bez digitalnog traga, koji leži u osnovi legitimnih kriptovaluta poput bitkoina.

Kada su istražitelji iz Nemačke i SAD locirali Ignjatovu u oktobru 2017, ona je jednog jutra otišla letom "Rajanera" iz Sofije za Atinu i nikada više nije viđena.

Američki istražitelj Ričard Rajnhard, koji je započeo istragu o OneCoin-u za tamošnju poresku službu (IRS) zajedno sa FBI-jem, govorio je za BBC o ključnoj ličnosti koju istražitelji nikada ranije nisu javno imenovali. Britanski medij navodi da je reč o čoveku koji je dobio zadatak da brine o bezbednosti Ruže Ignjatove, Hristoforosu Nikosu Amanatidisu, poznatijem kao Taki.

"Navodno, uticajna osoba povezana sa trgovinom drogom bila je zadužena za njeno fizičko obezbeđenje. Taki se pojavio više puta u priči, to nije bilo jednokratno“, rekao je Rajnhard u svom prvom intervjuu od penzionisanja krajem 2023. godine. Ovo je bilo u skladu sa informacijama koje su već objavljene. Naime, američki tužioci rekli su 2019. da je šef obezbeđenja glavna figura organizovanog kriminala u Bugarskoj, ali ga nisu imenovali.

"Imamo dokaze da je veoma značajan, ako ne i najveći trgovac drogom svih vremena u Bugarskoj, bio blisko povezan sa OneCoin-om, služeći je kao lični telohranitelj Ruže Ignjatove“, rekao je tada pomoćnik tužioca.

Bio je to isti "šef obezbeđenja" za koga je drugi američki tužilac rekao na sudu da je umešan u nestanak Ignjatove.

Prema Rajnhartu, Ignjatova je bila daleko sofisticiraniji kriminalac nego što većina ljudi misli.

"Ona je sofisticirani kriminalac u kombinaciji sa dilerom droge ili mafijašem na steroidima", rekao je on.

Čini se da ovu teoriju podržavaju izveštaji Evropola, u koje je BBC imao uvid, a koji pokazuju da je bugarska policija pre nestanka Ignjatove 2017. utvrdila da postoje veze između nje i Takija. Policija je sumnjičila Takija da koristi finansijsku mrežu OneCoin-a za pranje novca od droge.

U Bugarskoj, Taki ima gotovo mitski status, poput lokalnog El Čapa ili Pabla Eskobara. On je osumnjičen da je šef bugarskog organizovanog kriminala i veliki trgovac drogom. U toj zemlji je protiv njega i njegovih saradnika vođena istraga za oružanu pljačku, šverc droge i ubistva, ali nikada nije uspešno procesuiran ni za šta.

"Kada govorimo o Takiju, on je šef mafije u Bugarskoj. On je izuzetno moćan", kaže bivši zamenik bugarskog ministra Ivan Hristanov, koji je 2022. godine istraživao navode da je Taki vodio kriminalnu mrežu uz pomoć korumpiranih zvaničnika i smatra da je to istina.

"On je duh. Nikada ga nećete videti. Vi samo čujete o njemu. On vam govori preko drugih ljudi. Ako ne slušate, jednostavno nestajete sa lica zemlje. Jedina osoba koja je mogla da zaštiti Ignjatovu od svih tih istraga, uključujući i strane agencije, bio je Taki“, kaže Hristanov.

Veruje se da Taki sada živi u Dubaiju, gde je Ignjatova kupila luksuzni penthaus i gde su se desetine miliona dolara od OneCoin prevare slivale na njene bankovne račune. Iako nije poznato kako su se Taki i Ignjatova upoznali, ili da li je on bio povezan sa OneCoin-om od početka, više izvora kaže da su imali blisku vezu i da je on bio kum njene ćerke. Bugarski izvor blizak Ignjatovoj rekao je za BBC da je ona možda plaćala Takiju i do 100.000 evra mesečno za zaštitu.

Pojedini istraživači misle da je na kraju zaštitnik Ignjatove možda postao njen dželat. Bugarski istraživački novinar Dimitar Stojanov i njegove kolege iz istraživačke medijske kuće bird.bg dobili su 2022. godine policijski izveštaj, koji je pronađen u kući ubijenog bugarskog policajca.

U dokumentu policijski doušnik navodi detalje koje je čuo od Takijevog zeta u pijanom razgovoru da je Ignjatova ubijena po Takijevom nalogu krajem 2018. godine, a njeno telo raskomadano i bačeno sa jahte u Jonsko more. Stojanov kaže da je ovakav ishod vrlo moguć.

Autentičnost policijskog dokumenta potvrdili su bugarski zvaničnici, a Takijevi kriminalni saradnici smatraju da je tačna teorija da ju je on ubio, tvrdi Stojanov.

Ipak, BBC nije mogao da nezavisno proveri tu tvrdnju. Obrazloženje saradnika je bilo da je poternica za Ignjatovom postala teret za Takija, koji je želeo da izbriše svoje veze sa OneCoin prevarom.

Među tim saradnicima je i Krasimir Kamenov, zvani Kuro, kojeg Interpol juri zbog optužbi za ubistvo. Stojanov kaže da mu je Kuro rekao da je čuo Takija kako razgovara o svom kriminalnom poslu pred Ignjatovom, a kada je Kuro pitao Takija da li je to mudro, Taki je navodno odgovorio: "Ne brini, ona kao da je mrtva“.

Kuro je takođe tvrdio da je razgovarao sa agentima CIA o Takiju, uključujući navode da je Taki naredio likvidaciju Ignjatove. Izvori bliski Kuru potvrdili su BBC-u da je ovaj sastanak održan krajem 2022. godine.

U maju 2023, Kuro je ubijen u svojoj kući u Kejptaunu, zajedno sa svojom ženom i još dve osobe koje su radile za njega. Južnoafrička policija i dalje traga za ubicama, ali bivši zamenik bugarskog ministra Hristanov veruje da je Kurovo ubistvo povezano sa Takijem.

Od kada je objavio navode o ubistvu Ignjatove, novinar Dimitar Stojanov kaže da su se on i njegove kolege suočili sa pretnjama smrću, zbog čega je po četvrti put u karijeri bio primoran da privremeno napusti Bugarsku. Stojanov ne tvrdi da zna motiv navodnog ubistva, ali imovinski kartoni i izjave svedoka govore da, posle njenog nestanka, mnogu njene imovinu u Bugarskoj sada koriste ljudi povezani sa Takijem.

Taki nikada nije uhapšen zbog navodnog ubistva Ignjatove. Njeno telo nikada nije pronađeno, a istražitelji kažu da nemaju dovoljno dokaza da ga krivično gone. Ipak, bivši istražitelj IRS-a Rajnhard misli da je Ignjatova mrtva. Iako nije video nikakve dokaze koji povezuju njenu smrt sa Takijem, on kaže da se to uklapa u metode narko kartela.

"Među lopovima nema časti. Znajući koliko su karteli nasilni i ako bi Taki mislio da je ona pretnja za njega, verovatno bi pribegao ubistvu pre nego da bude uhvaćen“, kaže Rajnhard.