Birališta su otvorena do 21 sat, dok je glasanje u nekim zemljama u dijaspori, među kojima i u SAD, za koje vlada izuzetno interesovanje, završeno juče.

Pobeda Tšaskovskog otvorila bi put koji je do sada blokirao predsednik Andžej Duda iz opozicione stranke Pravo i pravda da vlada demontira autoritarne elemente koje su opozicioni konzervativni nacionalisti dok su bili na vlasti uneli u pravosuđe, koje je je i posle poraza na izborima 2023. godine ostalo pod njihovom kontrolom, posebno Ustavni sud i deo Vrhovnog suda.

Rezultate izbora saopštiće u ponedeljak Državna izborna komisija ali ni to ne mora da bude kraj neizvesnosti pošto je predsednik Duda još pred prvi krug na jednom mitingu Navrockog otškrinuo vrata tome da poput američkog predsednika Trampa poljski poraženi kandidat, ako to bude Navrocki, jednostavno ne prizna rezultate jer su ako on ne pobedi navodno flasifikovani.