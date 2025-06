Tesna i do samog kraja neizvesna izborna trka u Poljskoj završena je u korist kandidata konzervativne i nacionalne orijentacije Karola Navrockog. Novi predsednik ideološki je oštro suprotstavljen pobeđenom protivkandidatu Tšakovskom po pitanju odnosa prema Evropskoj Uniji. Njih dvojica su, međutim, tokom izbrne trke bili saglasni u podršci Ukrajini.

- Ono što je za njega izrazito, jeste to da zagovara izrazito konzervativnu politiku. Protiv je svih tih liberalnih političkih uverenja koja propagiraju LGBT i slične vrednosti. On je kandidat koji se zalaže i podržava Trampovu ideju da Ukrajina nikada ne uđe u NATO, ali u sukobu Ukrajine sa Rusijom on se kao i svaki Poljak maksimalno zalaže da Rusija doživi slom - kaže Aleksandar Đurđev, predsednik „Srpske Lige”.