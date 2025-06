Dovezli su kamione do samih baza, nakon čega su ti dronovi izlazili sami iz vozila

Ukrajina je u nedelju izvela najveći udar na rusku stratešku avijaciju od početka sukoba 2022. godine. Napad dronovima na rusku vazduhoplovnu bazu Belaja u Irkutskoj oblasti u jugoistočnom Sibiru, koja je više od 4.000 kilometara udaljena od Ukrajine, bio je deo koordinisane operacije Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) nazvane "Paukova mreža" i usmerene na više ruskih vojnih aerodroma od Sibira do Murmanske oblasti na severozapadu Rusije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kazao da je ova operacija izazvala Rusiji štetu od sedam milijardi dolara. Masovni napad je izveden korišćenjem 117 dronova u kojem je navodno pogođen 41 ruski avion. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da su udari onesposobili 34 odsto ruskih bombardera opremljenih krstarećim raketama, dok rusko Ministarstvo odbrane smatra čitavu operaciju "terorističkim napadom" na četiri vazduhoplovne baze, poručivši da se "nekoliko aviona zapalilo".

Gosti emisije "Usijanje", koji su govorili na ovu temu, bili su Vinko Pandurević, general u penziji, Ljubomir Ðurić, Centar za nacionalnu politiku i Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS.

Pandurević objašnjava na koji način su ukrajinski dronovi ušli na teritoriju Rusije i odatle delovali.

- Gubici su višestruki i kreću se i u sferi društva i morala, a ne samo u sferi ekonomije. Svi su zaboravili da postoje i ovakva sredstva. Kada su Rusi proglasili Specijalnu vojnu operaciju, sav fokus i pažnja i organizacija bili su usmereni na to. Vi uopšte niste imali osećaj da je Rusija u ratu, da postoje neki drugi delovi teritorije koji mogu biti ugroženi. Upravo sa stanovišta ratne veštine i vojne teorije, ratište je celokupna teritorija sukobljenih strana, a u okviru tog ratišta postoje vojišta, a jedno od tih vojišta jeste Donbas. A ratište je cela Rusija i cela Ukrajina. I Ukrajina se upravo tako i ponašala. Ona je shvatila da ne može u neposrednom sudaru, frontalnom ili bilo kakvom drugom sa Rusijom, imati uspeha, jer je Rusija nadmoćnija u svim elementima borbene moći i sposobnosti, i oni su izabrali ovakvu vrstu dejstva kojom su postigli velike i višestruke efekte – kaže Pandurević i dodaje:

- Prvo, pokazali su da postoji ranjivost sistema po dubini teritorije Rusije, da mogu da dođu do najudaljenijih tačaka na prostoru Rusije, čak i do granice sa Kinom, da mogu da unište najopasnija sredstva koja su Rusi do sada koristili, a to su avioni strateške avijacije „Tupoljev 160M“, koji su bazirani upravo u ovoj bazi kod Murmanska. Odakle su ih Rusi vrlo često koristili za potrebe bombardovanja ciljeva u Ukrajini, i Ukrajinci su tu operaciju, bar po njihovim izjavama, pripremali godinu dana i više. Da li su to oni tempirali da bude baš kad počinju pregovori o tome? Oni jesu naneli veliku štetu. Rusi imaju određeni broj tih aviona, nemaju veliki broj, ovih Tupoljev 160M imaju najmanje. Prema tome, jesu pretrpeli Rusi veliku štetu. Videli smo kako se desilo. Rusi treba da utvrde zašto se to desilo i šta posle toga. Neće Rusi nikada izaći i reći stvarno kolika je šteta i šta je bilo.

Đurić objašnjava kako je došlo do scenarija da se u drvenim kutijama prenose ukrajinski dronovi, te naglašava da je ovakva situacija vrlo apsurdna, obzirom na to da je Ruska bezbednosna služba jedna od najboljih na svetu.

- To je glavno pitanje. Nameće se logično pitanje kako je moguće da se nešto planira 15 meseci, ovakva operacija na pet različitih vojnih aerodroma i baza, a da Rusi ne znaju ništa o tome. Kako nije bilo nikakvog pokušaja sprečavanja? Rusi su ovde imali propust i nezamislivo je da nije postojala ama baš nikakva šansa da se ovako nešto otkrije i spreči. Ali, vidimo sada i kako se to desilo. Unajmljeni su i ruski kamioni, vozači nisu znali šta voze – kaže Đurić i dodaje:

- Dovezli su kamione do samih baza, nakon čega su ti dronovi izlazili iz samih kamiona. Zvuči filmski i kao nešto što treba poprilično organizovati. To je ekstremno veliki propust bezbednosne službe Rusije. Ovo je najveći udarac na Rusku vazduhoplovnu snagu tokom čitavog rata, a nije se desio ni u vazduhu, već su avioni bili na pisti. To je apsurdna situacija. Danas izlaze snimci gde se svaki kamion proverava, potpuna je blokada puteva. Ovo nije samo omelo vojno delovanje, već je izazvalo paniku kod samih Rusa, poremetilo logistiku i tako dalje. Nisu očekivali da će rat doći do njih. Prevelika je šteta urađena. Rusi sami sebi treba da postave pitanje šta se zapravo dogodilo.

Šešelj povezuje delatnosti stranih obaveštajnih službi sa operacijom u Rusiji i naglašava da je ovo najlakši način infiltracije.

- Mi imamo neka dešavanja u Srbiji. Govori se sa jakim argumentima o tome da se u Srbiji sprovodi Obojena revolucija. Od svega toga, mogli smo da govorimo o tome koliko je identifikovano agenata hrvatske obaveštajne službe u Srbiji. Zašto sada hrvatska obaveštajna služba učestvuje u bilo kakvim pokušajima menjanja vlasti na ulici u Srbiji? Hrvati su ovde, kad učestvuju, pešadija obaveštajnih službi zapadnih moćnih zemalja. Jer odgovaraju kulturnom obrascu, govore istim jezikom, slično izgledaju – tako isto i u Rusiji. Kada pogledate Ukrajince, apsolutno nikakve razlike između Rusa i Ukrajinaca nema i mogu se infiltrirati.

- To su ljudi koji imaju isto poreklo, škole, imena, prezimena. To da vi nađete pripadnika obaveštajne službe, to je vrlo teško. Baš zbog infiltracije je Ukrajina imala nekoliko uspeha. Radila je te terorističke napade i atentate, nedavno su ubijena i dva ruska generala, od čega je jedan penzionisan, a jedan aktivan. Sada postoji nova tehnologija i sve je mnogo lakše. Rat je podstrek za stvaranje novih tehnologija. Kada se ulaže veliki novac, dolazi do većeg broja inovacija. Ovaj napad je bio delimično uspešan jer je kod dva napada došlo do uništavanja ruskih aviona.

